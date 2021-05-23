Haber Giriş: 23 Mayıs 2021 Pazar 12:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yapılacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, perşembe günü Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yapılacak. Toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk demokrasi tarihinde kara bir leke olarak anılan 27 Mayıs 1960 darbesinin 61'inci yılında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda olacak.
Erdoğan, burada düzenlenecek anma programına katılacak.
AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı da aynı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yapılacak.
Toplantıya, AK Parti'nin 81 il ana kademe, kadın ve gençlik kolları başkanlarının katılması bekleniyor.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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