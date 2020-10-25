AK Parti Çankaya 7'nci Olağan İlçe Kongresi, koronavirüs tedbirleri altında Anıtpark'ta açık havada yapıldı. Kongreye katılan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, partililere hitap etti.

"Alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum"

Berlin'de sabah namazı vakti Mevlana Camisi'nde yaşananlara değinen Fatih Şahin, "Bu faşistçe saldırı neticesinde o aziz mabedin halılarını postallarıyla çiğnediler. Aslında çiğnedikleri yalnızca o halı değildi, bütün insanlık ve medeniyet değerlerini de çiğnediler. Ben buradan bir kez daha alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum" dedi.

"Bedelini ağır bir şekilde ödeyeceklerini hiç düşünmüyorlar"

Batı dünyası ve Avrupa’nın büyük bir buhran içerisinde olduğunu, İslam’a, yabancılara ve Türklere saldırarak büyük bir düşmanlık sergilediğini ifade eden Şahin, "Ancak bunun bedelini ağır bir şekilde ödeyeceklerini hiç düşünmüyorlar. Avrupa'daki milyonlarca Müslümana saldırarak, İslam'a, yabancılara saldırarak siz ülkenizde evinizde nasıl huzurla yaşayabileceksiniz? Bu soruyu hiç kendinize soruyor musunuz? Şunu da çok iyi biliyoruz ki Avrupa halklarının kahir ekseriyeti bu görüşte değil. Onun için bu aymaz siyasetçilere gerekli dersi muhakkak en kısa zamanda vermeliler. Irkçılığın, İslam düşmanlığının bunların iliklerine kadar işlediğini görüyoruz. Irkçılıkla, İslam düşmanlığıyla kim, nerede, nasıl saldırı bir saldırı gerçekleştiriyorsa azimle ve kararlıkla karşılarında durmaya devam edeceğiz" diye konuştu.