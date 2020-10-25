Haber Giriş: Kaynak: AA
Son 24 saatte 2 bin 17 yeni hasta
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 17 yeni hasta tespit edildi, 72 kişi vefat etti. 1297 kişi virüsü yendi. İyileşenlerin toplam sayısı 314 bin 390'a yükseldi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Ağır hasta sayısı 1744 oldu, son 24 saatte 1297 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 314 bin 390'a yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayımız ve aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bu gidişatı değiştirmek bizim elimizde" dedi.
Etiketler: Son Dakika Sağlık Bakanlığı KoronavirüsSon Güncelleme: 25 Ekim 2020 Pazar 19:21
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