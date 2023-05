AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım TRT Haber'e konuştu

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar:

14 Mayıs’tan sonra başka bir Kılıçdaroğlu’yla karşı karşıyayız. Birinci tur bitti artık. 28 Mayıs’ı hep beraber milletçe yaşayacağız. Gerginliğe telaşa gerek yok. Olan 14 Mayıs’ta oldu. Ne oldu 14 Mayıs’ta neler söylendi vatandaş neye güvendi ona bakmak lazım.

Terör örgütlerinin siyasi uzantıları sözcüleri her seferinde aday çıkarırlardı aday çıkarmaktan vazgeçtiler Kemal Bey’i destekleme kararı aldılar. Bu karar terör örgütünün, PKK bölücü terör örgütünün kararıdır.

Dünyanın önde gelen önemli dergileri Cumhurbaşkanımızın nasıl kaybetmesi gerektiğini okuyucularına sundular.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, @trthaber’de gündeme dair değerlendirmelerde bulunuyor. https://t.co/nXM8tykbb9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 21, 2023

Bu hakikaten ağrımıza giden kanımıza dokunan bir işti. Ülkemizi bu kadar aşağılamak kimsenin hakkı değildir. Aslında bakarsanız Cumhurbaşkanı seçimi de bence halloldu. Sadece adını koymadık. 28 Mayıs’ta adını koyacağız. İki önde gelen adayın arasındaki fark iki buçuk milyonun üzerinde bu önemli bir oydur.

Vatandaşlarımız rehavete kapılmamalı 28 Mayıs’ta mutlaka sandığa gitmeli Memleketin gelecek 5 yılı şansa bırakılamaz.

Cumhurbaşkanlığı gibi devletin başında olacak insanlar kısa sürede bu kadar zikzak yapamaz. Böyle bir hakkı yok. Bu milletin aklıyla alay etmektir.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım: [Kılıçdaroğlu’nun yeni yol haritası] Buna biz U dönüşü deriz. U dönüşü yapanlar hiçbir zaman bir yere gidemezler.https://t.co/Xt837hRChH pic.twitter.com/7bynLXdxiL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 21, 2023

14 Mayıs’tan önce İzmir Marşı, 14 Mayıs’tan sonra Mehter Marşı. Bunu yer mi bu millet. Gelir gelmez FETÖ’den atılanları devlete alacağım dedi. Ne dedi Kavala serbest kalacak dedi. Demirtaş serbest kalacak dedi. Bunlar ne kardeşim. Aynı lafları HDP’de söylüyor. PKK’da söylüyor. Avrupa’da onların dostları da söylüyor.

Gelir geçer laflarla kimseyi ikna edemezsiniz. Kimseyi kandıramazsınız. CHP’nin iddiaları vardı. Neydi ilk turda kazanacağız, yüzde 58’le kazanırız, 300 vekili geçeceğiz. İkinci tura kalırsa seçim Türkiye’de bombalar patlar, bunlar iktidarı devretmezler.

Bütün gerçekler ortadayken bunların iki tane belediye başkanı ne dedi? "Kazanıyoruz, kazandık". Sonra ne oldu ses soluk kesildi. Faturayı kime kestiler Onursal Adıgüzel’in kafasını tabiri caizse aldılar. Bunlar yanlış şeyler.

Bunları açıklarken sonuçlarda geride olduklarını biliyorlardı. Bu hem seçmeni yanıltmadır, hem parti taraftarlarını kışkırtmaktır.

Biz kazanabileceğimizi düşündük. Yarımdan daha az bir farktan bahsediyoruz. Bizim milletimiz bu güne kadar seçimlerde hiç şaşmamıştır. Kanaatini sandığa yansıtmıştır.

Milletimiz bize bir mesaj verdi. Mesaj şu, Biz sizi açık ara birinci parti yaptık, mecliste sizi mutlak üstün konuma getirdik. Bundan sonra ikinci turda seçim tamamlanınca burada vatandaşın beklentisine karşı çok daha duyarlı hale gelin. Şimdi herkesin birinci konusu nedir ekonomidir ikinci konusu huzurdur, üçüncü konusu güvenliktir, dördüncü konusu vatanın bütünlüğüdür.

Biz geldiğimizde terör o kadar baskın hale gelmişti ki insanlar can güvenliğinden endişe eder haldeydi. Terör gündemden aşağıya doğru geldi.

Siirt’teydim Şırnak’taydım insanın gitmesi mümkün olmayan yerlerde bulundum. Şimdi oralarda 100 milyar dolarlık rezerv var, Gabar ve Cüdi Dağın’da.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım: Türkiye kalkınma hamlesini Doğu ve Güneydoğu’dan başlattık. Çünkü terörün olumsuz etkisi yüzünden hizmet açığı vardı.https://t.co/Xt837hRChH pic.twitter.com/MRknp9r6bp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 21, 2023

Bu neden güvenlik var istikrar var. Türkiye kaynaklarını ortaya çıkarıyor bölgenin refahı için. Türkiye kalkınma hamlesini Doğu ve Güney Doğu’dan başlattı.

Çünkü neden? Oralarda sıkıntı vardı. Bizim oraya yaptığımız yatırımlar Batı’dan iki buçuk kat fazla. Şimdi gidin oradaki alt yapı batıdan daha iyi. Şimdi oraların ayağa kalkma zamanı. Bu nasıl olacak, terör problemi olmayacak.

Bir pandemi süreci yaşadık biz. İki buçuk yıl sürdü, bu süre içerisinde neredeyse hayat durdu. Ama biz alt yapımız olduğu için işe gidemesekte işimizi gücümüzü internet ortamından yaptık.

Bu ama bizim için bir belirsizlik ortamı doğurdu. Pandemi bitince ne oldu enflasyonu bilmeyen ülkelerde enflasyon tırmanmaya başladı.

Tabi bizde de artı. Tedarik zinciri bozuldu. Yaşanan bu belirsizlik ortamının küresel düzeyde olumsuz etkileri oldu. Bundan biz de sarsıldık. Daha sonra Rusya-Ukrayna savaşı başladı.

Burada Cumhurbaşkanımız çok akıllıca, zekice bir karar aldı. Her iki liderle diyaloğunu sürdürdü, tahıl koridorunu açtırdı. Savaş esirlerinin değişimine öncülük etti. Bütün bunları nasıl başardı liderlikle başardı.

Seçim meselesi aradan çıktıktan sonra geçim meselesi bizim bir numaralı meselemiz. Deprem bölgesi zaten bizim gündemimizden hiç çıkmadı. Dün beraber Adıyaman’da Kahramanmaraş’taydık. Müthiş bir coşku, müthiş bir sevgi.

Bakın büyük bir felaket yaşamışlar, 50 binden fazla yakınını kaybetmiş bu insanlar bir iktidara bir cumhurbaşkanına sevgi seli gösteriyorlar. Bakın bu çok normal bir durum değil. Sayın Kılıçdaroğlu bu günlerde deprem bölgesine gitti mi gidebilir mi? Hiç zannetmiyorum.

Depremde ilk 24 saat içerisinde orada iş başı yapan olayı tamamen kontrol altına alan bir devlet var. Bakanlar 3 ay evlerine gelemediler. Valilerin kaymakamların tamamı oradaydı. Depremin ilk saatinden sonra 80 milyon nüfusun 50 milyonu oraya aktı. Hatta bu zaman zaman sıkışıklıklara neden oldu.

Böyle bir felaket son 100 yılda yok. Bizim milletimizin olağan üstü anlardaki refleksini başka bir ulus gösteremedi.

Gönderdiğimiz yardımlar zehir zıkkım olsun denildi. Bundan kötü bir şey olabilir mi? Türk milleti bu değil. Türk milletini bunlar temsil etmiyor. Bir belediye ağustosa kadar sözleşme yapmış. Yaptığı yerle sözleşmeyi fes ediyorum, bunları çıkar diyor. Bunlar asla kabul edilemez. Biz yıllardır hep şunu söylüyoruz. Hizmette siyaset olmaz.

Sen şuna oy verdin ben sana yol vermeyeceğim. Sen şuna oy vermedin ben sana su getirmeyeceğim denmez. Bugün Cumhurbaşkanı nerede Defne’de 60 günde hastane yapıldı. Hani temeli nerede falan dediler. Oy oranı orada yüzde 5’ti yüzde 8 almışız. İster yüzde 8 olsun ister yüzde 50 olsun bizim bakışımız değişmez.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım: Biz yıllardır hep şunu söylüyoruz. Hizmette siyaset olmaz. Hizmet insana yapılır, siyaset sandıktadır, seçimdedir.https://t.co/Xt837hRChH pic.twitter.com/4ObzLXCDpd — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 21, 2023

Sinan Oğan 28 Mayıs için kararını belli edecek. Kafalarında ne var kehanette bulunacak değilim. Sinan Oğan’ın hassas olduğu önem verdiği konular bizimde önem verdiğimiz konular. Ayrışan konular var mı? Var. Ekonominin yönetim şeklinde bazı konular var. Mültecilerde var mı? Aslında yok. Ama mültecileri maalesef aleyhimizde kullanmak için çok fazla abartarak saptırarak propaganda yapıyorlar.

İnsanın can güvenliğinden önemli bir şey var mı? Can havliyle ne var ne yok bırakıp buraya geliyorlar. Suriye’de bir otorite boşluğu oluştu. Orada ki rejim bir kesimi hasım bir kesimi dost kabul ediyor. Uluslararası konvansiyonlarda bir insan can güvenliği ile karşı karşıyaysa siz onu kabul etmiyorum diyemezsiniz.

Biz ne yapıyoruz önce Fırat Kalkanı Operasyonu yaptık. O bölgeyi kontrol altına aldık. Daha sonra Zeytin Dalı Afrin Harekatı’nı yaptık. Orada bölgeyi kontrol altına aldık. Geçen sene Barış Pınarı Harekatı ile güvenlik şeridimizi uzattık. Şimdi bu güvenlik şeridinin oluşturulmasının iki tane büyük katkısı var. Bir terör devletini engellemek, ikincisi terörü sınırlarımıza gelmeden engellemek. Ben eminim kısa sürede oradaki otorite boşluğu da sona ererse insanlar oraya hızlı bir şekilde gitmiş olacak.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım: Mülteciler ülkelerine gidecekler. Onların gitmesi için de ilk etapta 1 milyon mülteciyi göndereceğiz. Çünkü İdlib tarafında onların yaşayacağı yerleri, evleri, okulları yapıyoruz, güvenliği sağlayacak altyapıyı oluşturuyoruz. pic.twitter.com/rlgDQtfJa7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 21, 2023

Yurt dışında oy kullanımı rekora gidiyor. Bir kuyruk oluşmuş 300-400 metre. Avrupalılar bunu anlamaz. Türk’ler çılgın.

Bizim geleceğimizi karar verecek olan bizim vatandaşlarımız. Sayın Kemal Bey’e gelince liderlik biraz fıtratla gelen biraz da tecrübeyle gelen bir şeydir. Liderlik öğretilmez. Öğretilmiş liderlik yaptırıyorlar Kılıçdaroğlu’na. Esas olan güvenilirliktir.

Tayyip Erdoğan 200 ülkenin önünden “Dünya beşten büyüktür” diyen bir liderdir. Bu BM bizi taşıyamıyor diyen bir liderdir.