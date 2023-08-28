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Gündem
TRT Haber 28.08.2023 15:11

AK Parti büyük kongresini 7 Ekim'de yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. Olağanüstü Büyük Kongre'nin 7 Ekim'de yapılmasına karar verildi.

AK Parti büyük kongresini 7 Ekim'de yapacak

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. Basına kapalı gerçekleşen Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı yaklaşık 50 dakika sürdü.

Kongre 7 Ekim'de yapılacak

AK Parti'de Olağanüstü Büyük Kongre hazırlıkları devam ediyor. Kongrenin Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, 7 Ekim'de yapılmasına karar verildi. 

Bunun yanı sıra yerel seçim çalışmaları da gündemdeydi.

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında başta ekonomideki son durum olmak üzere terörle mücadele ve dış politikadaki gelişmeler de değerlendirildi. 

 

Toplantı sonrasında açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız, teşkilatlarımıza yerel seçimlere güçlü bir şekilde hazırlanmaları talimatını vermiştir" dedi. 

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