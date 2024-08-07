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TRT Haber 07.08.2024 09:21

AK Parti 23. yıl dönümü etkinliklerine hazırlanıyor

AK Parti, 14 Ağustos'ta 23'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayacak. Yıl dönümü için Ankara'da geniş katılımlı bir program hazırlanıyor. Programın sloganı "Umudun, Geleceğin ve İcraatın Adı AK Parti" olarak belirlendi. Ankara'da yapılacak kutlamaya eş zamanlı olarak tüm illerde de ayrı ayrı etkinlikler planlanıyor.

23 yıl önce Türk siyasi tarihine AK Parti ismi yazıldı. Üst üste girdiği seçimlerden oylarını artırarak tek başına iktidar olarak çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugünden sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dedi.

Türkiye bir çok ilkle AK Parti iktidarında tanıştı.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, şehir hastaneleri, İstanbul Havalimanı, savunma sanayii projeleri ve daha niceleri...

Sloganı: Umudun, Geleceğin ve İcraatın Adı AK Parti

AK Parti 23. kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Bu yıl kuruluş yıl dönümü sloganı "Umudun, Geleceğin ve İcraatın Adı AK Parti" olarak belirlendi.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı hazırlıkları tamamladı. Bakanlar, milletvekilleri, MYK üyeleri ve kurucuların da katılacağı dev bir organizasyon yapılacak. Yaklaşık 1500 kişiye davetiye gönderildi. Programa sanat ve spor dünyasından tanınan isimler de katılacak.

Yıl dönümünde Gazze unutulmayacak

Yıl dönümü etkinliği AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Etkinlikte Gazze'de yaşanan insanlık dramı hatırlatılacak. Sahnede Gazze için ayrı bir parantez açılacak.

Ankara'da yapılan kutlamaya eş zamanlı olarak tüm illerde de etkinlikler organize edildi. AK Parti teşkilatları 81 ilde ayrı ayrı programlar düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kuruluş yıl dönümünde kürsüde olacak. 23 yıllık iktidarı anlatacak, Türkiye Yüzyılı'na ilişkin mesajlar verecek.  

Haber: Özge Çalışkan

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