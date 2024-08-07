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TRT Haber 07.08.2024 08:10

Organize suç örgütleri "Kuyu"ya düşürüldü: 30 gözaltı

Kırklareli merkezli 4 ilde elebaşılığını Nizamettin Gündüz ve Ercan Kartay’ın yaptığı birbirleriyle husumetli 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik “Kuyu-15” operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu oırganize suç örgütü üyesi 30 şüpheli yakalandı.

Organize suç örgütleri "Kuyu"ya düşürüldü: 30 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Kırklareli merkezli İstanbul, Tekirdağ ve Diyarbakır’da organize suç örgütlerine yönelik "Kuyu-15" operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,
kasten adam öldürmeye teşebbüs, yağma, mala zarar verme, tefecilik, fuhuş ve insan kaçakçılığı,
genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi. 

Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu oırganize suç örgütü üyesi 30 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlar sonucu ilk belirlemelere göre 8 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi. 

"Organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler"

Yerlikaya sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

 

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Ali Yerlikaya Kırklareli Suç Örgütü
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