Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi 17:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan selden etkilenenlere psikososyal destek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kumluca ve Finike'de yaşanan selin ardından 28 personelden oluşan 8 psikososyal destek ekibiyle Antalya'da sahada olduklarını duyurdu.
Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kumluca ve Finike'de selden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu.
"28 personelden oluşan 8 psikososyal destek ekibiyle sahadayız." bilgisini veren Yanık, bölgeye ayrıca bir de mobil SHM (Sosyal Hizmet Merkezi) yönlendirdik. Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında" ifadelerini kullandı.
Son Haberler
- 17:21
- 17:10
- 17:00
- 16:59
- 17:10
Sıradaki Haber
TBMM Başkanı Şentop, Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin'i ağırlayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz