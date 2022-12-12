Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kumluca ve Finike'de selden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

"28 personelden oluşan 8 psikososyal destek ekibiyle sahadayız." bilgisini veren Yanık, bölgeye ayrıca bir de mobil SHM (Sosyal Hizmet Merkezi) yönlendirdik. Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında" ifadelerini kullandı.