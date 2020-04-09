Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

Koronavirüs salgını başladığından itibaren bütün bakanlarımız yoğun bir çalışma içerisine girdi. Tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

Öncelikle evde kalmalarını sağlamak adına raporların geçerli sayılmasına devam edildi. Biz bütün kuruluşlarımızla, Sağlık Bakanlığının kurallarına uymaya devam ediyoruz. Mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamalarını tavsiye ediyoruz bütün vatandaşlarımızın.

Koronavirüs haricinde de biz vatandaşlarımıza her daim dokunuyoruz. Vakıflara yaptığımız yardımı 180 milyona çıkardık, ilerleyen günlerde bunu daha da artıracağız.

2,3 milyon haneye biner lira ulaştırmayı hedefliyoruz.

Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında 1752 ile 4 bin 380 lira arasında bir desteği çalışanlarımıza sunacağız. 3 ay boyunca başvurular geçerli olacak. Tüm iş yerlerine bu ödeneğe başvurmaları çağrısı yapıyorum.

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