Ahmet Minguzzi Cinayeti Davasında 4. duruşma

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davanın dördüncü duruşması bugün görülecek.

Daha önce 2 sanığın 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, 20 Haziran'daki üçüncü duruşmada dinlenen 7 tanıktan ikisinin daha sanık olarak dosyaya eklenmesine karar verildi. Böylece davada sanık sayısı 4'e yükseldi.

Önceki duruşmada reddi hakim talebi nedeniyle eski heyet dosyadan çekildi.Bugün yeni heyetin atanması planlanıyor. Duruşmada mahkeme, kalan tanıkları dinleyecek. Ayrıca, ikinci duruşmada detaylandırılması istenen ancak üçüncü duruşmaya yetişmeyen bilirkişi raporunun da mahkemeye sunulması bekleniyor.