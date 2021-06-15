Kefer Cenne köyünün girişindeki kontrol noktasında bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.



Terör saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri, terör saldırısının YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.



Terör örgütü 12 Haziran'da Afrin'de bir hastaneye düzenlediği saldırıda,

14 sivil hayatını kaybetmiş, 32 sivil yaralanmıştı.