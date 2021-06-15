Haber Giriş: 15 Haziran 2021 Salı 14:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Afrin'de bombalı araçlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Zeytin Dalı bölgesindeki Afrin'de bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Kefer Cenne köyünün girişindeki kontrol noktasında bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.
Terör saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri, terör saldırısının YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Terör örgütü 12 Haziran'da Afrin'de bir hastaneye düzenlediği saldırıda,
14 sivil hayatını kaybetmiş, 32 sivil yaralanmıştı.
Etiketler: Afrin Terör Örgütü
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