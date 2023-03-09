Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, `Afet Yeniden İmar Fonu` kurulacağını açıklamıştı. Konuya ilişkin kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunulmuştu.

Fon, her türlü doğal afetten zarar gören ve `afet bölgesi` ilan edilen alanlarda imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için kaynağı yönetecek.

Fonun mali verileri, üçer aylık dönemlerde kamuoyu ile paylaşılacak.