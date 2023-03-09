Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe 20:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Afet Yeniden İmar Fonu kurulmasını öngören kanun teklifi komisyondan geçti
[Fotograf: İHA]
Afet Yeniden İmar Fonu kurulmasını öngören kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, `Afet Yeniden İmar Fonu` kurulacağını açıklamıştı. Konuya ilişkin kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunulmuştu.
Fon, her türlü doğal afetten zarar gören ve `afet bölgesi` ilan edilen alanlarda imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için kaynağı yönetecek.
Fonun mali verileri, üçer aylık dönemlerde kamuoyu ile paylaşılacak.
Etiketler: TBMM TBMM Komisyonları
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