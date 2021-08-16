Haber Giriş: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 19:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Afet bölgesindeki vatandaşların elektrik faturaları 3 ay ertelenecek
[Fotoğraf: AA ]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, afet bölgesindeki vatandaşların elektrik faturalarının 3 ay erteleneceğini açıkladı.
Bakan Dönmez, selin vurduğu Sinop'ta açıklamalarda bulundu.
Dönmez, afet bölgesi ilan edilen bölgedeki vatandaşların 3 ay boyunca elektrik faturalarının erteleneceğini, herhangi bir yere kayıt yaptırmanın gerekli olmadığını söyledi.
-Selzedelerin elektrik faturaları 3 ay ertelenecek.— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 16, 2021
-1221 trafo merkezi hasar aldı.
-Kastamonu’da 110 jeneratör, Sinop’ta 107 jeneratör devrede.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in açıklamalarının ayrıntıları @trthaber’de.https://t.co/09Adi3oyAS pic.twitter.com/77qF4hkOfA
Bakan Dönmez, "1221 trafo merkezi hasar aldı. Kastamonu’da 110 jeneratör, Sinop’ta 107 jeneratör devrede." dedi.
Sıradaki Haber
Bakan Çavuşoğlu'ndan Afganistan diplomasisi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz