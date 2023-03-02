Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe 19:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
AFAD'dan adrese göre "deprem tehlike haritası"
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından internet uygulamasına dönüştürülen "Türkiye Deprem Tehlike Haritası" üzerinden ülke genelinde herhangi bir noktanın deprem tehlike değeri öğrenilebiliyor.
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Deprem Tehlike Haritası" interaktif internet uygulaması ile Türkiye'de ilk defa bir noktanın deprem tehlike değerinin öğrenilebildiği belirtildi.
Buna göre tdth.afad.gov.tr/TDTH/ linkine tıklandığında e-Devlet kullanıcı bilgileriyle uygulamaya giriş yapılıyor.
Uygulamadaki, "adres sorgulama" bölümünden il, ilçe ve mahalle bilgileri girilerek bölgenin deprem tehlike durumu öğrenilebiliyor.
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