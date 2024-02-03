Duman 5.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 03.02.2024 15:35

AFAD kursiyerleri eğitim alırken "asrın felaketini" yaşadı

AFAD bünyesinde eğitim alan 11 kursiyer asrın felaketine Adana'da yakalandı. Arama kurtarma faaliyetlerinde görev yapan 11 kişi Hatay'da onlarca canı enkazdan çıkardı. Ekip, Hatay'dan ayrılmayıp Hatay'da AFAD personeli olarak göreve başladı.

Birgül Yazıcı
Birgül Yazıcı
okuma süresi
Okuma süresi

Afetlerde görev yapabilmek için eğitim alıyorlardı. Asrın felaketine eğitimleri devam ederken Adana'da yakalandılar. 

Depremi yaşayan 11 aday AFAD personeli izin dahi almadan Hatay'a gitti. Henüz eğitimlerini bitirmeden asrın felaketinde enkazlara yardım eli uzattılar. Akıllarında kurtarılmayı bekleyenler vardı. Görev kutsaldı.

Arama-kurtarma görevi için gittikleri Hatay'da kalarak AFAD personeli olan ekip, unutamadıkları anları şöyle anlattı;

Melike Başak Doğanay: Kız kardeşimi 04.20 gibi aradım ve o anda bana binanın çöktüğünü söyledikten sonra sinyal kesildi. Ve hemen kıyafetlerimizi giyip Hatay'a döndük. Bu süreçte eğitimdeydik. Bir izin olmadı. Çünkü şehrimiz yok olmuştu.

İsmail Bayrakçı: Depremin boyutunu biz daha ufak hayal etmiştik. Ama biz Hatay'a ilk adım attığımızda her tarafın yıkılmış olduğunu gördüğümüz için bu bize büyük bir şok etkisi bıraktı.

Ahmet Hamdi Er: 8 katlı yıkılmış... bir binanın 4. katında 21 yaşında Kevser isimli bir depremzedenin üşümesi üzerine üzerimde bulunan poları verirken "abi ben üşüyorum zaten. Sen üşüme" demesi beni çok etkiledi.

Muhammed Hasan Nağaç: Beşinci katta yaşlı bir teyzemiz mahsur kalmıştı. Merdivenlerden çıkararak beşinci kattaki teyzeyi ben sırtımda aşağı indirmem oldu. O anki kendimdeki o gücü görmem çok farklı bir şey. Şuan deseniz belki yapamam.

Atakan Kıymacı: Öğlen enkazda çalışırken bir yaşlı amcamızı çıkartıyorduk. O ara deprem oldu, artçı deprem. Biz amcayla beraber deprem yaşadık içeride. Ama sağ salim dışarı çıkardık. Sonrasında amcayla görüştük. 

Ahmet Çetin: Bir kız kardeşimizi kurtarırken boşluğun üstünde çalıştığımızı fark ettik. Bu da canımızın o kadar çok hiçe saydığımızı gösterdi bize. Altımız boş aslında biz bodrumun üstünde bir fayans çizgisinin üzerinde çalışıyormuşuz. 

Emin Keskin: Bizim için bir can, bir candır diye gerekirse uykudan fedakarlık edip gecemizi gündüzümüze katıp uykusuz çalıştığımızı biliriz.

Keremcan Baygın: Enkazına girdiğim kişinin arkadaşım olduğunu fark ettim. Ama kendisi beni fark etmedi tabii o anın paniğiyle yaralıydı, canlıydı.

Yapabildikleri kadar çok kişiye el uzattılar. 11 kursiyer Hatay'da onlarca canı kurtardı. Orayı terk etmediler. Sonrasında AFAD personeli olarak göreve başladılar.

Kamera: İhsan Kırkbeşoğlu

ETİKETLER
Adana AFAD
Sıradaki Haber
Zeynep öğretmen: Acıları birbirimize sarılarak, sevgimizi göstererek atlatacağız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:39
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 12 Filistinliyi gözaltına aldı
16:36
Irak, ülkedeki saldırıları nedeniyle ABD'ye nota verecek
16:27
5 aylık fındık ihracatı 1 milyar doları aştı
16:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
16:32
Deprem sonrası vergiyle ilgili çok sayıda tedbir ve destek devreye alındı
16:44
Zeynep öğretmen: Acıları birbirimize sarılarak, sevgimizi göstererek atlatacağız
Yazar Alev Alatlı, son yolculuğuna uğurlandı
Yazar Alev Alatlı, son yolculuğuna uğurlandı
FOTO FOKUS
AFAD kursiyerleri eğitim alırken "asrın felaketini" yaşadı
AFAD kursiyerleri eğitim alırken "asrın felaketini" yaşadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ