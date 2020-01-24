Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'te 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Deprem sonrasında bölgede, büyüklüğü 4'ün üzerinde olan 6 adet deprem, toplamda ise 30 adet artçı deprem meydana geldi.

Depremde, 11 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Elazığ il AFAD ekipleri şehir merkezinde yıkılan binalara müdahale ediyor. Maden ve Sivrice ilçelerinde de yıkılan binalar olduğu belirtildi.

"Tüm çevre iller bölgeye karayoluyla ulaşım sağlamaktadır"

Elazığ havaalanının çalışır durumda olduğunun belirtildiği açıklamada, "Tüm çevre iller bölgeye karayoluyla ulaşım sağlamaktadır. Deprem sonrasında tüm iller ve birlikler teyakkuz haline geçirilmiştir." denildi.

"Toplamda 418 arama kurtarma personeli bölgeye sevk edilmiştir"

AFAD'ın açıklamasında, Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere tüm afet ve acil durum yönetimi merkezlerinin (AADYM) aktif hale geçirildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"AFAD’ın Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Batman, Bayburt, Bingöl, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Mardin, Muş, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat ve Van il müdürlükleri; Jandarma Arama Kurtarma, Gümüşhane UMKE ile İstanbul ve Mersin itfaiyelerinden, toplamda 418 arama kurtarma personeli bölgeye sevk edilmiştir."

Bölgeye çadır, yatak ve battaniye sevk edildi

AFAD Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Kahramanmaraş, Mardin ve Muş lojistik depolarından bölgeye bin 689 çadır, bin 656 yatak ve bin 200 battaniye sevk edildi.

28 çalışma grubu faaliyete geçirildi

Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, 28 çalışma grubu, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirildi.

"Telefon görüşmesi" uyarısı

Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiği konusunda uyaran AFAD, şöyle devam etti:

"Telefon görüşmelerinde mümkünse web tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin tercih edilmesi önem arz önem arz ediyor. Doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Vatandaşlarımız, acil yardıma ihtiyaç duymadıkları sürece, telefonlarını kesinlikle kullanmamalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır."