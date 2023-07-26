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Gündem
AA 26.07.2023 17:08

Adana ve Hatay'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Adana ve Hatay'da düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Adana ve Hatay'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
[Fotograf: AA]

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, EGM İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda, terör örgütü DEAŞ'a yönelik, Hatay ve Adana İl Emniyet Müdürlükleri ile ortak operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan DEAŞ yanlısı 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Operasyonda, yakalananlardan birinin aranan firari M.A. olduğu, şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Aramalarda 5 el bombası, AK-47 piyade tüfeği ve 528 fişek ile bomba yapımında kullanılabileceği değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

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İçişleri Bakanlığı Terörle Mücadele DEAŞ Adana Hatay
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