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Gündem
TRT Haber 09.02.2025 19:39

Adana Demirspor sahadan çekildi

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor arasındaki karşılaşma, konuk ekibin 34. dakikada sahadan çekilmesi nedeniyle yarıda kaldı.

Adana Demirspor sahadan çekildi

Lider Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 23. haftasında RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.

Müsabakanın 12. dakikasında Galatasaray, Alvaro Morata'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Müsabaka ev sahibi ekibin üstünlüğüyle devam ederken 30. dakikada Yusuf Barasi sakatlık nedeniyle topsuz alanda kendisini yere bıraktı.

Bu sırada Adana Demirsporlu futbolcular ile teknik direktör Mustafa Alper Avcı arasında bir görüşme yapıldı.

Bunun ardından önce mavi-lacivertli futbolcular, sonra da hakem dörtlüsü soyunma odasına gitti.

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