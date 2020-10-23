Haber Giriş: Kaynak: AA
Adalet Bakanı Gül'den Almanya'daki cami baskınına kınama
[Fotoğraf: AA]
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Berlin Mevlana Camii'ne düzenlenen baskını şiddetle kınadığını ifade etti.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Berlin Mevlana Camisi'ne düzenlenen ölçüsüz, saygısız, kutsalları hiçe sayan baskını şiddetle kınıyorum. Polisin hürmetsiz tutumu, akıl ve hukukla izahtan varestedir. Avrupa'da nükseden ırkçılık hastalığının ve İslam düşmanlığının kurumlara sirayet ettiğini görmek endişe verici."
Berlin Mevlana Camisine düzenlenen ölçüsüz, saygısız, kutsalları hiçe sayan baskını şiddetle kınıyorum. Polisin hürmetsiz tutumu, akıl ve hukukla izahtan varestedir. Avrupa'da nükseden ırkçılık hastalığının ve İslam düşmanlığının kurumlara sirayet ettiğini görmek endişe verici.— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) October 23, 2020
Son Haberler
- 18:25
- 18:19
- 18:13
- 18:04
- 17:56
Sıradaki Haber
Enis Berberoğlu'nun itirazı karara bağlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz