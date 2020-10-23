Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Berlin Mevlana Camisi'ne düzenlenen ölçüsüz, saygısız, kutsalları hiçe sayan baskını şiddetle kınıyorum. Polisin hürmetsiz tutumu, akıl ve hukukla izahtan varestedir. Avrupa'da nükseden ırkçılık hastalığının ve İslam düşmanlığının kurumlara sirayet ettiğini görmek endişe verici."