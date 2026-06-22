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Gündem
AA 22.06.2026 09:57

Adalar Belediyesi soruşturmasında 42 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul'un Adalar Belediyesinde sit alanı statüsündeki yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verilip usulsüzlük yapıldığı iddiasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 42 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adalar Belediyesi soruşturmasında 42 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Adalar bölgesinde usulsüz yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verilmesine ilişkin 19 Haziran'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından zanlılar, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Adalar Belediye Başkanı Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak'la ilgili birim amirleri ve personelinin doğal ve arkeolojik sit alanı statüsünde bulunan Adalar bölgesinde usulsüz yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verdikleri belirtilmişti.

Belediye yetkilileri ile iş sahiplerinin dosyaya yansıyan delillere göre rüşvet konusunda pazarlık yaptıkları, rüşvete konu paranın belediye yetkililerine veya belediye yetkilileriyle irtibatlı kişilere elden tesliminin sağlandığının anlaşıldığı aktarılan açıklamada, bu aşamada tespit edilen 40 eylemde 47 şüphelinin suça karıştığının tespit edildiği ifade edilmişti.

Delillerin ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul ve 3 ilde 90 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alınmıştı. Çalışmanın devamında bir zanlı daha yakalanmıştı.

Öte yandan, eski Adalar Meclis Üyesi olan müteahhit M.Ö'nün ikametinde yapılan aramada bulunan 258 bin dolar ve 13 bileziğe el konulmuştu.

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