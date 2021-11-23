Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 20:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Açık cezaevi hükümlülerinin COVID-19 izin süresi uzatılıyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs nedeniyle izinli sayılmasına dair sürenin 31 Mayıs 2022 tarihine kadar uzatılabilmesini öngören önerge Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
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