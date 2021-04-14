Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 22:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD savaş gemileri Boğazlardan geçmedi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türk Boğazlarından Karadeniz'e çıkışı için Türkiye'ye diplomatik bildirimde bulunulan ABD'ye ait 2 savaş gemisinin Boğazlardan 14 ve 15 Nisan'da geçişinin iptal olduğu açıklandı.
Diplomatik kaynaklar, daha önce Türkiye'ye Türk Boğazlarından Karadeniz'e çıkışı için diplomatik bildirimde bulunulan ABD'ye ait 2 savaş gemisinin boğazlardan geçmediğini, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin, Dışişleri Bakanlığına bilgi verdiğini kaydetti.
Diğer yetkililerden alınan bilgiye göre ise söz konusu geçişler iptal edildi ve olası yeni geçişler için henüz bildirimde bulunulmadı.
Daha önce Dışişleri kaynaklarınca, Montrö Sözleşmesi'ne uygun olarak 2 ABD savaş gemisinin Karadeniz'e çıkacaklarına dair 15 gün önceden diplomatik kanallardan bildirim yapıldığı ve gemilerin ayrı ayrı 14 ve 15 Nisan'da Karadeniz'e geçmesinin, 4 ve 5 Mayıs'ta dönmesinin öngörüldüğü bildirilmişti.
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