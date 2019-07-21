Türkiye'nin Suriye sınırında güvenli bölge oluşturulması talebi, terör ile mücadele, İdlib'deki gelişmeler ve Münbiç yol haritası...

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Suriye konusunda bir kez daha masaya oturacak.

ABD'nin Suriye Temsilcisi James Jeffrey başkanlığındaki heyet Suriye çalışma grubu toplantısı için Ankara'ya geldi.

Heyetin gelişi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile geçen hafta yaptığı telefon görüşmesinde kararlaştırıldı.

En önemli konu güvenli bölge

ABD'li heyetle yapılacak toplantının en önemli gündem maddesi, güvenli bölge olacak. Türkiye, sınırları konusundaki hassasiyeti bir kez daha vurgulayacak.

Türkiye adına heyete Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık yapacak.

Toplantıda Suriye'de atılacak adımlarla ilgili teknik detayların masaya yatırılması bekleniyor.

ABD heyetinin Milli Savunma Bakanlığında da temasları olacak.

Kaynak: TRT Haber