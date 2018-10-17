ABD Başkanı Donald Trump'tan 'Kaşıkçı' açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da basın mensuplarının Kaşıkçı hakkındaki sorularını cevapladı.

Trump, “Türkiye hükümeti ses ve görüntü bilgileri olduğunu söylüyor.” şeklindeki bir soruya, “Eğer varsa (bu bilgileri) biz talep ettik.” diye karşılık verdi.

“Ses ve görüntü kayıtları varsa şaşırır mısınız?” yönündeki başka bir soruya ise, “Hayır. Emin değilim olup olmadığına ama muhtemelen var. Mike Pompeo geri döndüğü zaman kendisinden kapsamlı bir rapor alacağım.” diye konuştu.

Trump, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu, olayın üzerinden yaklaşık 2 hafta geçmesinin ardından Suudi Arabistan’a yollamıştı. Pompeo, Riyad’da yaptığı üst düzey görüşmelerin ardından Ankara’ya geçerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştü.

Kaynak: AA