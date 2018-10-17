Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk halkının Moldovalı dostlarından beklentisi FETÖ ile mücadeleye tereddütsüz destektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldovalı mevkidaşı Igor Dodon ile ortak açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarından satır başları şöyle:

"Cumhurbaşkanı düzeyinde 19 yıl aradan sonra yapılan ilk ziyaret"

Ziyaretim resmi ziyaret olarak Cumhurbaşkanı nezdinde merhum Süleyman Demirel'den sonra 19 yıl ara sonra yapılan bir ziyaret. Bu da benim için ayrı bir memnuniyet vesilesi.

"Gagavus Türklerini ilgilendiren yasal değişiklerin bir an önce hayata geçirilmesine önem veriyoruz"

Bugün önce ikili daha sonra heyetler arası yapmış olduğumuz görüşmelerde ikili ilişkilerimizi ele alma fırsatı bulduk. Moldova'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması bizim için çok önemli. Gagavus Türklerini ilgilendiren yasal değişiklerin bir an önce hayata geçirilmesine önem verdiğimizi sayın Cumhurbaşkanına ilettik.

FETÖ ile mücadele

FETÖ ile ortak mücadelemizde Türk halkının Moldovalı dostlarından beklentisi, gereken desteği tereddütsüz bir şekilde gösterebilmesidir. Bu haklı mücadeleye kara çalmak isteyenleri, Türkiye-Moldova dostluğuna yakışacak şekilde hareket etmeye davet ediyorum. Terör örgütü aynı çalışmalarını Moldova'da da yapabilir. Dost dosta bu tür başına gelenleri anlatacak ki aynı yanlış orada da yapılmasın.

Moldova ile ekonomik ilişkiler

Ekonomik ilişkilerimizin siyasi ilişkilerimize yakışır bir düzeye çıkarılmasında mutabık kaldık. 2016 yılı sonunda serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle ticari ilişkilerde önemli yol katettik.

İki devlet bankasından Moldova'ya şube

Ziraat Bankası ve Halk Bankası elemanlarını buraya göndermek suretiyle burada bir çalışma yaptılar. En kısa zamanda bu iki bankamızdan biri veya ikisi burada şübelerini açacaklar. Moldova halkı için finans nakli rahatlamış olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dodon'un ricasını geri çevirmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldovalı mevkidaşı Igor Dodon'un ricasını geri çevirmedi. Dodon, Moldova'nın milli kahramanı Stefan Çel Mare'nin Topkapı Sarayında bulunan kılıcının aslının ya da replikasının kendilerine verilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da en kısa zamanda kılıcın replikasının çıkarılarak replikanın Moldova'ya ulaştıracaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldovalı mevkidaşı Igor Dodon'un ricasını geri çevirmedi.https://t.co/8fn9Oriijk pic.twitter.com/Vy1tdVqaB1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 17 Ekim 2018

Dodon: Türkiye, Moldova'nın istikrarlı ve güçlü olmasına katkıda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce konuşan Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, iki ülke arasındaki ilişkilerin 26 yılı geride bıraktığını ve 60’tan fazla anlaşma imzaladıklarını söyledi. Dodon, imzalanacak stratejik ortaklık anlaşması nedeniyle bugünün kendileri için tarihi öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Dodon, Türkiye'nin hem Moldova'nın refahının sağlanması hem de Gagauz (Gökoğuz Özerk Bölgesi'ne) sorununun çözüme kavuşturulduğu dönemlerde çok önemli bir rol oynadığını anlatarak, "Her alanda, özellikle de ekonomik alanda çok iyi ilişkiler içindeyiz. Geçen sene 400 milyon dolardan fazla bir ticaret hacmine ulaştık. Bu sene yarım milyar, gelecek sene de 1 milyar dolara ulaşmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Moldova lideri, "Türkiye, milli çıkarlarımızın korunması ve iyi ilişkiler kurma hususunda önemli örnek." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin ülkesinin kalkınmasına yönelik verdiği desteğe işaret eden Dodon, "Türkiye, Moldova'nın istikrarlı ve güçlü olmasına katkıda bulundu." dedi.

Moldova Cumhurbaşkanı Dodon, şunları kaydetti:

"Milli yasalarının Gagauz özerkliğinin de öngörüleceği şekilde anayasaya alınması gerektiğini söylüyorum. Geçen sene parlamento Gagauz özerkliğini dikkate almayan ve herkes tarafından kabul edilmemiş yasaları geçirdiğinde ben bunları reddettim. Bütün yasaların ve özerklik garantilerinin çok yakın sürede anayasamızda yer almasını istiyorum. Bunun için şahsım adına size taahhütte bulunuyorum. 24 sene önce biz bunu hep birlikte gerçekleştirdik ve bu böyle kalacak."

Toplantıdan notlar:

Türkiye ile Moldova arasında stratejik ortaklık anlaşması imzalandı. Anlaşmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon tarafından Cumhuriyet Nişanı tevcih edildi.

Kaynak: TRT Haber, AA