87 Türk ve KKTC vatandaşı daha Gazze'den tahliye edildi

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Türkiye ve KKTC vatandaşlarından ve aile yakınlarından oluşan toplam 87 kişi, Refah Sınır Kapısı’ndan geçerek Mısır’a ulaştı.

Sözkonusu grup önce Kahire’ye getirilecek. Yarın ise havayoluyla yurda dönmeleri bekleniyor.