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TRT Haber
20.11.2023 22:56
87 Türk ve KKTC vatandaşı daha Gazze'den tahliye edildi
Gazze'den tahliye edilen Türkiye ve KKTC vatandaşı 87 kişi, Refah Sınır Kapısı’ndan geçerek Mısır’a ulaştı. Türk vatandaşları yarın Kahire'den hava yoluyla Türkiye'ye getirilecek.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Türkiye ve KKTC vatandaşlarından ve aile yakınlarından oluşan toplam 87 kişi, Refah Sınır Kapısı’ndan geçerek Mısır’a ulaştı.
Sözkonusu grup önce Kahire’ye getirilecek. Yarın ise havayoluyla yurda dönmeleri bekleniyor.