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Gündem
TRT Haber 16.06.2023 00:40

80 köy evi daha bayram öncesi depremzedelere teslim edilecek

Deprem bölgesinde inşası tamamlanan evlerin teslimi devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Kurban Bayramı öncesi 80 köy evinin daha teslim edileceğini duyurdu.

80 köy evi daha bayram öncesi depremzedelere teslim edilecek

Gece gündüz çalışıldı, evlerini kaybeden depremzedeler için seferber olundu.
Kısa sürede inşa edilen köy evlerinin teslimatı devam ediyor.

Kalıcı afet köy evlerine ilişkin bir müjde de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den geldi.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından köy evlerine ilişkin bir video klip paylaştı.

 

Kurban Bayramı öncesi teslim edilecek

Kahramanmaraş'ta 80 köy evinin daha Kurban Bayramı öncesi teslim edileceğini duyurdu.

Videoda daha önce evini teslim alan depremzedeye de yer verildi.

Depremzede, "Devlet evimizi ve a'dan z'ye eşyamızı verdi. Allah yapandan da yaptırandan da bin kere razı olsun" ifadelerini kullandı.

Yöresel mimariye uygun dizayn edilen köy evleri afetzedelere güvenli yaşam imkanı sunacak.

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