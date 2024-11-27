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TRT Haber 27.11.2024 11:27

8 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

8 terörist etkisiz hale getirildi

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Terör Örgütü Terörle Mücadele PKK/YPG PKK/KCK
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