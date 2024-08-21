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TRT Haber 21.08.2024 11:43

8 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 7 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

8 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyuru.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 7 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."

 

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Irakın Kuzeyi Milli Savunma Bakanlığı Son Dakika Suriye Terörle Mücadele
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