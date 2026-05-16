8. Etnospor Kültür Festivali'nin tanıtım toplantısı İstanbul'da yapıldı

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Şişli'de özel bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada organizasyonun beklenen bir festival haline geldiğini belirterek "Çocukların, gençlerin ve ailelerin, geleneksel sporlardan evrensel tatlara, dünya müziklerine varıncaya kadar birçok zenginliği yaşadıkları bir imkanı sağlıyoruz. Birlik olarak kurulduğumuz ilk günden bu yana geleneksel sporlarımızı ve oyunlarımızı sportif faaliyetin ötesinde yaşayan değerler silsilesi, bizim kadim kültürümüzün yansıması olarak görüyoruz. Bugün geldiğimiz noktada birliğimizim küresel bir hareket, ortak bir miras kaygısına dönüştüğünü görüyoruz. Bu gerçekten çok değerli. 30 farklı ülkeden 52 üyemizle kıtalararası bir köprü kurarak küresel sporların dünyanın her yerinde yeniden canlanması için çalışmaya devam ediyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi gün yüzüne çıkarmayı, paha biçilemez mirası, aslına sadık kalarak gelecek nesillere aktarmayı planlıyoruz." dedi.

Dünyanın neresinde olursa olsun, geleneklerini yaşayan ve yaşatan toplumlarla ilişkileri geliştirmek istediklerini vurgulayan Bilal Erdoğan, "Bizi birbirimize yakınlaştıran her imkanı insanlık olarak bir fırsat olarak görüyoruz. Bunu keşfetmek için festivaller, forumlar, etkinlikler düzenliyoruz. Etkinliklerde dünyanın her kültürünü bir arada görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnanıyoruz ki bizi bir araya getiren her değer, saygıyı, barışı ve dayanışmayı inşa ediyor. İnanıyoruz ki kendi kimliğini, kendi değerlerini öz güvenle kuşanıp yaşayan toplumlar birbirine saygı temelinde daha sağlıklı ilişkiler kurabilecektir. Dünyanın da barış için buna ihtiyacı vardır. Bu ilkeler ışığında birbirimizi anlamaya, aramızda yeni köprüler kurmaya, unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi parlatmaya yönelik önemli adımlar atıyoruz. Paylaşılacak çok zenginliğimizin olduğuna inanıyorum. Bu birlik ve beraberlik atmosferine festival, büyük katkı sağlıyor. 2016 yılında ilk festivalimizi Bezirganbahçe'de yaptığımız zaman bu renkli etkinliklerle geleneksel spor ve kültür şenliğine dönüşen festival daha ilkinde güçlü bir tanıtım olmamasına rağmen halkımızın ciddi bir teveccühüne mazhar oldu." diye konuştu.

Erdoğan, festivalin her yıl 1 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladığını aktararak "Geleneksel sporlardan ve kültürlerden izler taşıyan keyif dolu bir yolculuğa çıkardı festival, Türkiye'nin festivali olmasının ötesinde bütün dünyanın cazibe merkezi olacak bir festival kimliğine bürünmüştür. Farklı ülkeleri temsil eden yüzlerce sporcunun katıldığı festivalde farklı ülkelerin geleneksel sporları, sanatları ve evrensel tatları ile birbirinden güzel çocuk oyunları icra ediliyor. Festival ailece katılımın teşvik edildiği, her yaştan insanın kendine göre etkinlikler bulabildiği, nesiller arasında da güçlü köprülerin kurulmasına da hizmet ediyor. Farklı milletlerden pek çok katılımcının kültürlerini sergilemesine olanak sağlayan festivalimiz, her sene misafir ülkelerin geleneksel sporlarını, çeşitli değerlerini ön plana çıkarıyor. Bu senenin misafir ülkeleri ve sporları Azerbaycan, Litvanya ve Rusya'dan gelen sporlar. Ayrıca bu yıl Japonya'dan Nippon Taiko Grubu'nu gösterileriyle sahnemizde ağırlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Çocukların güldüğü, oynadığı bir festival olacak"

Festivale ilişkin bilgiler veren Erdoğan, "Kazakistanlı sanatçı Dimash'ı da bu yıl festivalde ağırlayacağız. İlk iki günde 500 bini aşkın öğrenciyi festivalimizde ağırlamayı arzu ediyoruz. Çocuklarımızın keyifli vakit geçirmesini her şeyin önünde görüyoruz. Çocukların güldüğü, oynadığı bir festival olacak. Dünyadaki tüm çocukların aileleriyle mutlu olduğu bir tablo hayal ediyoruz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi yine oynamanın her çocuğun hakkı olduğunu savunuyoruz. Gazze'de soykırım olurken siz neden eğleniyorsunuz diyecekler belki ama Gazze'deki zulmü gündem yapıyoruz. Oradaki çocukların neler yaşadığını onlar da bilsin. O çocukların da gün yüzü görmesi için, aileleriyle mutlu olabilmesi için kalbi duaları dini dualara çevirmek nasip olsun. 1 milyonun üzerinde katılımcı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Etnospor 2027 etkinliği için çalıştıklarını dile getiren Necmeddin Bilal Erdoğan, "Bu birlik 2015 yılında Dünya Göçebe Oyunları'nın vesile olduğu bir kuruluş. Cumhurbaşkanlarının ortak kararıyla tertip edildi. O günden bu yana Dünya Göçebe Oyunları'nın bütün organizasyonlarında partneri olarak yer aldık. Biz Dünya Göçebe Oyunları'nın ötesine geçmeyi, 4 yılda bir gerçekleştirilecek, geleneksel sporların olimpiyatı olarak bilinecek Etnospor 2027 etkinliği için çalışıyoruz. Yaz bitmeden Etnospor 2027'nin hangi ülkede yapılacağını öğreneceğiz. Bundan sonra 4 yılda bir yapılan dünyanın en büyük geleneksel spor etkinliğini de yapmaya başlayacağız." bilgilerini verdi.

"Katılımda rakam hedefleyenlerden değilim"

Erdoğan, festivale gelenlerin keyifli zaman geçirmelerini arzu ettiğini söyledi.

Katılımda rakam hedeflemediğini anlatan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Hem optimizasyon hem de verimlilik olarak 4 günde sağlıklı bir şekilde insanların etkinliklerden keyif almaları çok önemli. 10 milyon insan gelsin diye bir arzumuz yok. Perşembe ve cuma günü okul öğrencilerinin gelmesiyle ilgili bakanlıkla sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Hafta içi kendileri geldikten sonra hafta sonu anne babalarını alıp tekrar geliyorlar. Nesiller arası birlikteliği böyle görüyoruz. Ben sayının 2 milyon olmasından daha çok turistlerin de gündemine girecek bir destinasyon haline gelmesinden yanayım. Dört gün için dünyanın bu kadar rengini geleneksel sporlar olsun, müzik olsun, sahne gösterileri ve el sanatları olarak başka bir yerde deneyimleme imkanınız yok. Böyle bir festivale İstanbul'dan başka ev sahipliği yapacak bir şehir kalmadı. Türkiye, dünyada bu kadar gruplaşma, çatışmaların olduğu bir dönemde herkesle konuşabilen bir ülke rolünü koruyor. O yüzden böyle bir festivali Türkiye'de yapabiliyoruz. Dünyada başka bir yerde yapıyor olsanız, şunlar vizeden dolayı, bunlar şu yüzden dolayı gelemiyor diye bir sürü sıkıntı olacaktır."

Dünya Etnospor Birliği olarak emin adımlarla ilerlediklerini dile getiren Erdoğan, "Dünya Göçebe Oyunları'na 100'den fazla ülke katılıyor. Forumlarına 60'tan fazla katılımcı ülke geliyor. Biz istiyoruz ki muhatap kuruluşumuz kendi ülkesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da akredite olsun. Biz yola çıktığımızda sadece Geleneksel Sporlar Federasyonu vardı. Bugün dört tane federasyonumuz var. Bunlar en hızlı büyüyen federasyonlardan belki ilk 5'in içindedir. Biz Türkiye içinde kurumsallaşmayı başarırken dünyanın diğer ülkelerinde de bu kurumsallaşmayı önemsiyoruz. Etnospor 2027'yi başarıyla yapmak dönüm noktası. Etnospor 2027'yi yaptıktan sonra artık Etnospor Birliği'nin de kurumsal gücüne güç katılacağına inanıyorum." dedi.

"Çocuklar çıksın dışarıda oynasın, kültürünü yaşasınlar istiyoruz"

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, ilk başladıkları yıldan itibaren orta okul seviyesini hedeflediklerini vurguladı.

Erdoğan, "Oralarda mangala setleri, yaylar bırakıyoruz. Etno tırımızı hayata geçirdik. Tırımız Anadolu'yu fersah fersah geziyor. Bunu mümkün olduğunca çocuklarımızın deneyimlemesine çalışıyoruz. Daha fazla ulaştırmak için tanıtımda kullandığı gençleri yakalamaya çalışıyoruz. Biraz cirit, yağlı güreş, okçuluk ön planda olunca erkeklerin daha fazla ilgi gösterdiği bir gerçek ancak geleneksel tatlar, el sanatlarında ise kızlarımızın ilgi gösterdiğini görüyoruz. Çocuklar çıksın dışarıda oynasın, kültürünü yaşasınlar istiyoruz. Çocuklar ekran bağımlısı olmak için gelmiyorlar. Biz çocukları nasıl oyalarsak, o şekilde devam ediyorlar. Çocuklar öğretici aktivitelerle oyalanmayı daha çok seviyorlar. Onu sergilediği zaman çocuk ekran bağımlılığına göre bundan daha çok haz alıyor." diye konuştu.

Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bütün fazlarıyla devreye alındığında etkinlik alanı olacak. Çekmeköy'de Etnopark var. Diğer ilçelerde de var. Atlı sporlar ya zengin sporu olarak gösteriliyor. Ciddi maddi imkanlar sergileme gereği kalmadan çocukların at binmelerini sağlarsak kültürel kodlar için de sağlıklı. Bunlar bizim tarihimizi anlatıyor, milletimize öz güven veriyor. Bizim keskin zekamız, pratikliğimiz bizim bir kozumuz. O öz güveni, o iddiayı çocuklarımıza aktarmamıza vesile oluyor. Çocuklar daha disiplinli oluyor. Okçulukta dünyada artık zirvedeyiz. Bize ait olanla dünyaya meydan okumak akıllı adam işi, bize ait olmayanla dünyaya meydan okuyamayız."

Medyanın yoğun ilgi gösterdiği toplantıya Anadolu Ajansı Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Özhan, Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ebubekir Şahin, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, milli güreşçi Rıza Kayaalp, eski futbolcu Mesut Özil'in yanı sıra spor ve sanat camiasından birçok ünlü isim katıldı.

Sporlar ve kültürel miras

Her yıl artan ilgiyle küresel ölçekte büyüyen Etnospor Kültür Festivali, bu yıl da farklı coğrafyalardan katılımcıları İstanbul'da bir araya getirerek kültürlerarası etkileşimin güçlü platformlarından biri olmayı sürdürüyor.

Etkinlikte Japonya'dan Kazakistan'a, Azerbaycan'dan Litvanya'ya, Rusya'dan Kırgızistan'a kadar geniş bir coğrafyadan geleneksel sporlar, oyunlar ve kültürel gösteriler festival alanında yer alacak.

Bu yıl festivalde Ripka (Litvanya), Lapta (Rusya), Zorkhana (Azerbaycan) ve Tavreli (Rusya) gibi geleneksel sporları ziyaretçiler ilk kez deneyimleme şansı bulacak.

Okçuluktan atlı sporlara, geleneksel güreşlerden strateji oyunlarına kadar çok sayıda branş festival alanında katılımcılara keyifli anlar yaşatacak.

Çocuk oyun alanları ve oyun hakkı

Festivalde çocuklar için özel oyun alanları, atölyeler ve sahne etkinlikleri hazırlandı.

Çocukların oynayarak öğrenmesinin, geleneksel oyunlarla tanışmasının ve kültürel değerlerle bağ kurmasının önemsendiği etkinlikte, çocuklara yönelik onlarca etkinlik gerçekleştirilecek.

"Oynamak her çocuğun hakkıdır." anlayışıyla hareket edilen organizasyon çocukların güvenli, eğitici ve kültürel olarak zengin bir ortamda buluşmasını önemsiyor.

Dayanışma Obası

Festivalde bu yıl da "Dayanışma Obası" kurulacak.

Bu alanda sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte sosyal farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecek.

Organizasyonda Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda yaşanan insanlık dramlarına dikkati çekmek amacıyla söyleşiler, atölyeler ve çeşitli etkinlikler de düzenlenecek.

Geleneksel el sanatları, müzik ve evrensel tatlar

Geleneksel el sanatları, müzik ve evrensel tatların ziyaretçilerle buluştuğu ve dünya müziklerinin festival alanını renklendirdiği büyük bir kültür atmosferi ziyaretçilerini bekliyor.

Japonya'dan Mısır'a, Kazakistan'dan İspanya'ya, Azerbaycan'dan Kırgızistan'a kadar geniş bir coğrafyadan sanatçılar, müzik toplulukları ve sahne performansları festivale renk katacak.

Türk kültür mirasını geleceğe taşıyan geleneksel el sanatları atölyeleri, sergiler ve dünya mutfaklarından örneklerle festival alanının her köşesinde kültürün farklı renkleri bir araya gelecek.

Festival süresince Özbek pilavı ve aşure günlük olarak ziyaretçilere ikram edilecek. Azerbaycan, Meksika, Bangladeş, Gürcistan, Afganistan, Lübnan, Tanzanya, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Filistin ve Bosna Hersek mutfaklarından geleneksel lezzetler festival alanında yer alacak.

Sahne performansları ve kültürel etkinlikler

Bu yıl 8'incisi düzenlenen Etnospor Kültür Festivali, dünyanın dört bir yanından gelen sanatçılar, müzik toplulukları ve kültürel performanslarla ziyaretçilerini ağırlayacak.

Festivalde bu yıl Japonya'dan Nippon Taiko Grubu, Mısır'dan Tennure sanatçısı Anas Aladas, Kazakistan'dan Jetisu Sazı, Alatau Serileri, Hassak Ethno Folk Grubu, Azerbaycan'dan Natiq Ritim Grubu, Nuray Şuşalı Hacızade, Gagavuz Türklerinden Kolay Sesler, Başkurtlardan Ay Yola, İspanya'dan Vigüela, Kırgızistan'dan Salamat Sadykova, Shanyrak Etno Müzik Topluluğu Fadıl Aydın, Resul Aydemir, Grup Nefes, Ekin Uzunlar, Kıraç, Türk Telekom Ana Sahnesi'nde ziyaretçilerle buluşacak.

Aile Çadırı söyleşilerinde Erhan Afyoncu, Musti Kusti, Hatice Kübra Tongar, Sertaç Abi, Saniye Bencik Kangal, Altay Cem Meriç, Kemal Sayar ve Ömer Demirbağ ziyaretçilerle bir araya gelecek.

Festival alanında ayrıca geleneksel halk dansları ekipleri, sokak gösterileri, sokak müzikleri, sahne performansları ve kültürel etkinlikler gün boyunca devam edecek.

Sporlar ve kültürel deneyimler

Sporlar ve kültürel deneyimler festival kapsamında geleneksel güreşler, atlı sporlar, strateji oyunları, takım oyunları ve geleneksel avcılık gösterileri ziyaretçilerle buluşacak.

Yağlı güreş, aba güreşi, karakucak güreşi, şalvar güreşi, kuşak güreşi, alysh, chidaoba ve minder güreşi gibi farklı coğrafyalara ait geleneksel güreş branşları festival alanında yer alacak.

Atlı sporlar bölümünde atlı okçuluk, atlı akrobasi, atlı cirit, kökbörü, kabakhi, audaryspak, tenge llu ve tskhenburti gösterileri gerçekleştirilecek. Türkmen atları da festivalin dikkati çeken performansları arasında olacak.

Mangala, assyk atu ve tavreli gibi strateji oyunlarının yanı sıra gorodki, tug of war ve geleneksel takım oyunları da festival alanında gerçekleştirilecek.

Kusbegilik gösterileri ve "Tazy Dogs Shows" etkinlikleriyle ziyaretçiler farklı kültürlere ait kadim spor geleneklerini yakından deneyimleme fırsatı bulacak.

Dünya, Atatürk Havalimanı'nda olacak

"Dünya Burada" mottosuyla bu yıl gerçekleştirilecek Etnospor Kültür Festivali, dünyanın dört bir yanından gelen kültürleri, gelenekleri, sporları, sanatları, müzikleri ve yaşam pratiklerini aynı zeminde buluşturan büyük bir kültür buluşması olacak.

Orta Asya'dan Anadolu'ya, Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Afrika'dan Latin Amerika'ya uzanan geniş bir kültürel miras festival alanında hayat bulacak.

Farklı coğrafyalardan gelen sporcular, sanatçılar, zanaatkarlar, kültür insanları ve ziyaretçiler, ortak bir hafızanın ve ortak insanlık mirasının parçası olarak Etnospor Kültür Festivali'nde bir araya gelecek.

Büyük katılım

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek festivalde Türkiye'nin yanı sıra şu ülkeler yer alacak:

"Japonya, Mısır, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, İspanya, Litvanya, Rusya, İtalya, Özbekistan, Meksika, Bangladeş, Gürcistan, Afganistan, Lübnan, Tanzanya, Filistin, Bosna Hersek, Cezayir ve Fas."

Gagavuz Türkleri, Başkurtlar ve Türkmen kültürü de organizasyonda katılımcılarla buluşacak.