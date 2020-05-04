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7 ildeki giriş-çıkış kısıtlaması kaldırıldı
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine şehir giriş ve çıkış tedbirlerine ilişkin genelge gönderdi.
İçişleri Bakanlığının koronavirüs önlemlerine ilişkin yeni genelgesine göre Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da kara, hava ve deniz yoluyla giriş ve çıkış kısıtlaması kaldırıldı.
Kısıtlamanın kaldırıldığı 7 il haricindeki 23 büyükşehir ve Zonguldak için giriş çıkış kısıtlaması 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00'e kadar uzatıldı.
Genelge ile kısıtlamanın uzatıldığı iller ise şunlar; Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 4 Mayıs 2020 Pazartesi 23:08
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