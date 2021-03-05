Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 09:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
7 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, 7 ilde 13 FETÖ şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ'nün sözde gizli askeri yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 7 ilde 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ediyor.
Etiketler: FETÖ
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