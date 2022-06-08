Stokçulara yönelik hapis cezası artırılıyor.Artık, stokçuluk yaparak, mal satmaktan kaçınanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Yalan haber ve hileli yollarla 'fiyatları etkileme suçu'nu işleyenlerin cezası da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis olacak.

6'ncı yargı paketi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

Gayrimenkul noterde satılabilecek

Teklifle, gayrimenkul satışlarıyla ilgili olarak noterlere de yetki veriliyor. Buna göre konut ve arsa satışı, tapu müdürlüklerinin yanı sıra noterlerden de yapılabilecek.

Düzenleme, hakim ve savcı adaylığı yerine hakim ve savcı yardımcılığı getiriyor.

Yardımcılar eğitici hakimlerin yanında 3 yıl görev yapacak

Hakim ve savcı yardımcıları, Adalet Akademisindeki temel eğitimin ardından, eğitici hakimlerin yanında 3 yıl görev yapacak.

3 yılın ardından sınavda başarılı olurlarsa hakim ve savcı olarak atanacak.

