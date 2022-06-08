Türk Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği en büyük tatbikatlardan EFES-2022 müşterek Atışlı fiili tatbikatında gece Atışları icra edildi.

SAT Komandoları ve Deniz Piyadeleri düşman bölgesine sızdı, hedefler belirlendi.

Düşman unsurları denizden top atışlarıyla, havadan ise Milli helikopterimiz ATAK ve savaş uçakları ile imha edildi.

Tatbikatta jenerik senaryo gereği belirlenen düşman unsurlarının bulunduğu bölgeye önce amfibi harekatı icra edildi.

Hedefler karadan, havadan ve denizden imha edildi.

37 ülkeden 10 binden fazla askeri personelin katıldığı tatbikatta yerli ve milli üretim KNT-76 keskin nişancı silahı, Kobra-2, Kirpi-2 ve Vuran taktik tekerlekli zırhlı araçlar, yeni nesil cirit füzesi ve S-70 Obüsler ilk kez kullanıldı.

Korkut ve modernize edilen 35 mm’lik hava savunma silah sistemleriyle havadaki hedefler de başarıyla vuruldu.

Tatbikatı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kuvvet komutanları ile müttefik ülkelerin Savunma Bakanları ve kuvvet komutanları birlikte izledi.

Efes 2022 tatbikatı bugün icra edilecek seçkin gözlemci gününün gündüz faaliyetleriyle sona erecek.