61 yıllık hayalin gerçeğe dönüşme serüveni: Togg

Türkiye’nin yerli ve milli olarak seri üretimine başladığı, teknolojisi ile etkileyen, elektrikli otomobili Togg’un temelleri 2011 yılında atıldı.

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması, yerli otomobil hamlesi için yeni işaret fişeği oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde kurulan, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) çalışmalarıyla, Türkiye'nin yerli otomobil rüyası yeniden hayat buldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) liderliğinde başlayan yatırımcı arayışı kısa sürede tamamlandı. Togg resmi olarak 25 Haziran 2018'de kuruldu. Mehmet Gürcan Karakaş ise Togg'un Üst Yöneticisi (CEO) olarak atandı.

Merkez Gebze’ye taşındı

Ekim 2019'da Togg’un merkezi İstanbul’un Şişli ilçesinden Kocaeli Gebze’ye taşındı.

24 Temmuz 2018’de Togg AŞ, ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdikten sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı ziyaret ederek projenin hayata geçirilmesi için düğmeye basıldı.

“YeniLige Yolculuk” buluşmasında ilk gösterim yapıldı

27 Aralık 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde gerçekleştirilen “YeniLige Yolculuk” buluşmasında, "C-SUV" ve "C-SEDAN" cihazlarının ön gösterimi yapıldı.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, “Bugün ülkemiz için tarihi bir güne, Türkiye’nin 60 yıllık rüyasının gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz” diyerek, ilk siparişi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tanıtım programının ardından Togg’un SUV modelinin direksiyonuna geçti. Erdoğan'a, Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirdiği test sürüşünde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş ile torunu Ahmet Akif Albayrak da eşlik etti.

Aracın modellerinin belirlenmesi için anketler düzenlendi. Şirket, ilk otomobili 2022’nin sonunda banttan indireceğini açıkladı.

Üretim serüveni başladı

Togg için üretim serüveni başladı. Bursa Gemlik'teki Togg Teknoloji Kampüsü'nün inşaatına başlandı. Akıllı ve çevre dostu unsurları bir araya getiren tesisin yaklaşık 1 milyon 200 bin metrekarelik açık alan üzerine kurulması planlandı.

Çakılan her çivi Türkiye'nin otomobiline giden yolun kilometre taşlarını oluşturuyordu. Bu bilinçle çalışmalar hızla tamamlandı.

Tesisin üst yapı çalışmaları başladı

Tesisin üstyapı çalışmaları Ocak 2021’de başlatıldı. Gemlik tesisinin zemin güçlendirilmesi için 44 bin adet beton kolon üretildi. 536 bin metreküp kazı çalışması, 493 bin metreküp yapısal dolgu yapıldı.

Tesis inşasında 34 bin ton demir, 325 bin metreküp beton kullanıldı. 230 bin metrekare yalıtım yapılırken, 33 bin ton çelik kolon kullanıldı.

Toplam cephe panel 55 bin metrekare olurken, 520 bin metre elektrik kablolama yapıldı. Tesise 160 bin metre boru hattı döşendi. Üretim hatlarında toplam 250 robot devreye alındı ve ekipman montajları tamamlandı. 1,6 kilometrelik test pisti inşası başladı.

Trugo kuruldu

Togg, Türkiye’de uçtan uca yüksek performanslı şarj cihazı kurmak için 2 Aralık 2021 tarihinde %100 Togg iştiraki olan Trugo markasını kurdu ve Türkiye’nin dört bir yanına yayılacak şekilde şarj istasyonlarını kurmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

63 ildeki 153 lokasyonda 180 kW ve üzeri yüksek performanslı 198 cihazla tüm elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz bir deneyim sunan Trugo’nun, haziran ayı sonunda 81 ilde kullanıcılarla buluşması planlanıyor.

Logo tanıtıldı

Togg yeni logosunu, 18 Aralık 2021'de tanıttı. Logonun tasarımındaki iki ok, ortasında mükemmel kare şeklini oluşturacak şekilde kaynaşarak, Doğu ve Batı kültürlerinin bir araya gelmesini simgeliyor, aynı zamanda Togg'un hayatı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu vurguluyordu.

Togg dünya sahnesine

5 Ocak 2022 ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022’de (Consumer Electronic Show) Togg’da yerini aldı. Fuarda, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ilk uluslararası tanıtımı yapıldı.

7 Ocak 2022 Yerli ve milli otomobil Togg ve Avalanche blok zincirini geliştiren Ava Labs, akıllı kontratlar ile güvenli ve hızlı mobilite hizmetleri geliştirmek üzere stratejik bir ortaklığa imza atıldı.

Zorlu testler başladı

20 Mart 2022’ye gelindiğinde Togg’un zorlu koşullarda testine başlandı. Sıfırın altında 40 dereceye varan koşullarda test edilen Togg başarılı sonuçlar almayı başardı.

Yerli otomobilin zorlu hava koşullarındaki test sürecine ait video Togg'un resmi Twitter hesabından "Zorlu hava koşullarına hazırlanıyorum" notuyla paylaşıldı.

2022’de deneme üretimleri başladı

Teknoloji Kampüsü’nde Temmuz 2022’de deneme üretimleri başladı. Kampüs, 29 Ekim 2022’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla resmi olarak açıldı ve seri üretime hazır hale getirildi.

T10X 16 Mart’ta ön siparişe açıldı

Togg, kullanıcılarla buluşacak ilk modelinin ismini T10X olarak açıkladı. Türkiye’nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı T10X için 16-27 Mart tarihleri arasında ön sipariş süreci gerçekleşti.

Türkiye’de ilk defa uçtan uca dijital bir şekilde gerçekleşen sürece rekor bir katılım oldu. 2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekilişe Trumore mobil uygulaması ve Togg web sitesi üzerinden 177 bin 467 kişi katıldı.

Togg bu yoğun ilgi üzerine 2023 yılı için çekilişle teslim edilecek akıllı cihaz sayısını 12 binden 20 bine çıkardı. Böylelikle Togg’un 2023 yılı üretim adedi de 28 bine ulaştı.

Araçlar sahipleriyle buluşuyor

Rekor katılımla tamamlanan ön siparişin ardından ilk teslimatlar süreci başladı. Togg'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çekilişle sipariş hakkı kazanan kullanıcılarımız, 30 Nisan Pazar günü T10X’leriyle buluşmaya başlıyor. Bizi izlemeye devam edin" ifadelerine yer verilmişti.

Teslimat videoları paylaşıldı

Akıllı cihazların müşterilere ulaşmak üzere sevkiyatının yapıldığı görülen paylaşımda, "Kula Elazığ'a, Anadolu Adana'ya doğru yola çıktı. Bu hafta sonu Adana, Bursa, Elazığ, Isparta, İstanbul, İzmir ve

Kocaeli şehirlerindeki ilk kullanıcılarımızın evlerine akıllı cihazlarını teslim edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, akıllı cihazların ilk kullanıcılar için evlerine teslim edileceğinin belirtilmesi dikkati çekti.

Hedef 1 milyon üretim

Togg’da, T10X’ten sonra C ve B segmentlerinde yeni modeller üretim sırasına girecek. Bu modellerin aileye katılmasıyla, aynı DNA’yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.

Togg, 2030’a kadar ortak platform kullanarak 5 farklı model ve toplam 1 milyon adet akıllı cihaz üretmeyi planlıyor.