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20.11.2023 00:00
, 20.11.2023 00:02
SON GÜNCELLEME
20.11.2023 00:02
61 hasta ve 49 refakatçı Gazze’den Mısır’a ulaştı
Sağlık Bakanı Koca, 61 hastayla 49 refakatçinin daha Gazze’den Mısır’a geçişinin bu akşam sağlandığını duyurdu.
[Fotoğraf: İHA Arşiv]
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ETİKETLER
Fahrettin Koca
Gazze
İsrail
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