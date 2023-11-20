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TRT Haber 20.11.2023 00:00

61 hasta ve 49 refakatçı Gazze’den Mısır’a ulaştı

Sağlık Bakanı Koca, 61 hastayla 49 refakatçinin daha Gazze’den Mısır’a geçişinin bu akşam sağlandığını duyurdu.

61 hasta ve 49 refakatçı Gazze’den Mısır’a ulaştı
[Fotoğraf: İHA Arşiv]

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