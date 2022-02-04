İçişleri Bakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Ocak ayında gerçekleştirilen terörle mücadeleye ilişkin son verileri açıkladı.

47 terörist etkisiz hale getirildi

2022'nin ocak ayında kırsal alanda 5’i büyük, 14’ü orta çaplı olmak üzere 7 bin 795 kırsal operasyon ve terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik toplam 1315 operasyon düzenlendi.

Bu operasyonlarda 34’ü sağ, 13’ü teslim olmak üzere toplam 47 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin 38’i PKK/KCK, 8’i DEAŞ, 1’inin sol terör örgüt mensubu olduğu belirlendi.

Operasyonlarda 2 bin 229 şüpheli gözaltına alındı

Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 229 şüpheli gözaltına alındı, 295'i tutuklandı.

5 terör eylemi engellendi

Ayrıca, 2022 yılı ocak ayında toplam 5 terör eylemi de güvenlik güçleri tarafından engellendi.

Uyuşturucu operasyonları: 1627 kişi tutuklandı

Uyuşturucu ile mücadeleye ilişkin de bilgi veren Çataklı, ocak ayında 18 bin 518 operasyon düzenlendiğini, bu operasyonlarda 24 bin 202 kişinin gözaltına alındığını, 1627 kişinin tutuklandığını açıkladı.

2017 yılında doğrudan uyuşturucu maddeye bağlı ölüm sayısının 941 iken; 2020’de bu sayının yüzde 66 azalışla 314’e düştüğünü söyledi.

Kaçakçılığa geçit verilmiyor: 3 bin 268 kişi yakalandı

Ocak ayında gerçekleştirilen 2 bin 173 kaçakçılık operasyonlarında ise 3 bin 268 kişi gözaltına alındı, 53 kişi ise tutuklandı.

Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele

Çataklı, ocak ayında kadına karşı şiddet olaylarında 19 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

"14 bin 657 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı"

Siber suçlarla mücadele konusunda da konuşan Çataklı şunları söyledi.

"14 bin 657 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı, tespit edilen 5 bin 802 kişi hakkında yasal işlem yapıldı, 96 şüpheli yakalandı."

Düzensiz göçle mücadele

2022 yılı ocak ayında, 1928’i denizlerde olmak üzere toplam 14 bin 29 düzensiz göçmen ve 612 organizatör yakalandı.

Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 484 bin 400 iken, Türkiye'de kayıt altına alınan Suriyeli sayısı da 3 milyon 739 bin 859 kişi olarak açıklandı.

Trafik kazalarında azalış

Trafik kazalarına ilişkin de bilgi veren Çataklı, "Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları 14 bin 943’ten 12 bin 299’a, kaza yerinde hayatını kaybeden sayısı 180’den 148’e, yaralı sayısı 21 bin 228’den 18 bin 142’ye, olay yeri yaya can kayıpları da 36’dan 26’ya geriledi" dedi.

Atatürk heykeline saldıran 2 kişinin çok sayıda suç kaydı çıktı

Samsun'da Atatürk Anıtı'na düzenlenen saldırıyla ilgili de konuşan Çataklı, yakalanan 2 kişinin "uyuşturucu kullanımı, uyuşturucu ticareti, kasten yaralama, taksirle yaralama, alkollü araç kullanımı" gibi çok sayıda suç kaydının olduğunu söyledi.