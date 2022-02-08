5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyinden Mardin’deki Akdoğan Hudut Karakoluna teröristlerin taciz ateşine karşılık verildi. Cezalandırma ateşleri sonucu 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca Barış Pınarı bölgesinde de bir terörist etkisiz hale getirildi.
Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütü PKK/YPG'ye operasyonlar aralıksız sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK/YPG’li teröristlerin Suriye’nin kuzeyinden Mardin’deki Akdoğan Hudut Karakoluna yönelik gerçekleştirdikleri taciz ateşine güçlü bir karşılık verildiğini duyurdu.
1⃣PKK/YPG’li teröristlerin Suriye’nin kuzeyinden Mardin’deki Akdoğan Hudut Karakolumuza yönelik gerçekleştirdikleri taciz ateşine güçlü bir karşılık verildi. Cezalandırma atışları sonucu en az 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi. pic.twitter.com/UTLAIcZm0x— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 8, 2022
Bakanlık, cezalandırma atışları sonucu en az 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini ifade etti.
Başka bir opersayonda ise Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG’li terörist de komandolar tarafından etkisiz hâle getirildi.
MSB'nin mesajında, "Nerede olursa olsun, teröristlerin saldırılarına etkili karşılık vererek hesap sormaya devam edeceğiz" denildi.