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TRT Haber 13.04.2023 07:56

49'uncu Kökünü kurutma Operasyonu: 149 gözaltı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Gaziantep'te açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 179 şüpheliden 149'unun gözaltına alındığını açıkladı.

49'uncu Kökünü kurutma Operasyonu: 149 gözaltı

Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

Zorunlu tedavi ve rehabilitasyon aynı zamanda cezaevinde uygulanabilecektir. Aynı zamanda buna uygun cezaevleri inşa edilecektir. Yakalanan uyuşturucu maddelerin soruşturma sırasında imhası mümkün olabilecektir.

Uyuşturucuyla mücadele eden alanların görevlilerin, karar verenlerin özellikle elini çok kuvvetlendirecektir. Göreceksiniz milletimizin de fark edecek, bu düzenlemeler çerçevesinde kökünü kurutmada bir kat daha başarılı olabilme iradesi ortaya konulacaktır.

1529 polisimiz ve jandarmamızla birlikte bu hedeflere onları selametledik. Şuana kadar 179 hedefin 149’unu yakalamış oldular.

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