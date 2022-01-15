Akçakale/Şanlıurfa hudut hattında 8 Ocak'ta teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 asker şehit oldu.

Söz konusu saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Barış Pınarı bölgesinde belirlenen terör hedeflerine cezalandırma operasyonları başlatıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladığı operasyonların detayları da ortaya çıktı.

İHA'lar ve obüsler eşlik ediyor

Hassas şekilde belirlenen hedefler İHA'lar tarafından anbean takip edildi. Fırtına obüslerinin de aralarında bulunduğu ateş destek vasıtalarıyla hedefler ateş altına alınırken, komandolar tarafından da yoğun operasyonlar gerçekleştirildi.

Sivil halkı "kalkan olarak kullanmayı" amaçlayan bazı teröristlere müdahale için en doğru zamanı bekleyen komandolar, birçok yerde teröristlerle sıcak temas sağladı. Teröristlerin büyük bölümü de sağlanan bu sıcak temas sonucu komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

"Her saldırının misliyle karşılık bulacağından kimsenin şüphesi olmasın"

Söz konusu operasyonlar hakkında konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar şunları söyledi:

"Hain saldırının ardından belirlenen hedeflere yönelik cezalandırma operasyonları başlattık. Cezalandırma operasyonları sonucunda kahraman Mehmetçik tarafından son durum itibarıyla 44 terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan her saldırının misliyle karşılık bulacağından ve hesabının sorulacağından kimsenin şüphesi olmasın."