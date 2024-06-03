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Gündem
TRT Haber 03.06.2024 13:29

4 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesindeki 3 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

4 terörist etkisiz hale getirildi

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesindeki 3 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Paylaşımda, "Teröristleri hayalleriyle birlikte kazdıkları hendeklere gömmeye devam ediyoruz! ifadelerine yer verildi.


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