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Gündem
AA 03.06.2024 12:48

Abdülhamid Han sondaj gemisinin boğazlardan geçemediği iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın kule yüksekliği sebebiyle boğazlardan geçemediğine" yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Abdülhamid Han sondaj gemisinin boğazlardan geçemediği iddiasına yalanlama

Merkezden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, "Türkiye'nin sondaj gemilerinden Abdülhamid Han'ın kule yüksekliği sebebiyle boğazlardan geçemediği" iddialı haberlerin manipülasyon içerdiği belirtildi.

Geminin, Çanakkale ve İstanbul Boğazı'ndan geçişi için Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliğine uygun şekilde kulelerinin söküldüğü ve ulaştığı limanda tekrar birleştirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'nin diğer sondaj gemileri Fatih, Yavuz ve Kanuni için de aynı işlemler uygulanmaktadır. Dolayısıyla Abdülhamid Han gemisinin boğazlardan geçememesi söz konusu değildir. İlgili yönetmelik çerçevesinde hava çekimi 58 metre ve daha yüksek olan gemiler İstanbul Boğazı'ndan, hava çekimi 70 metre ve daha yüksek olan gemiler ise Çanakkale Boğazı'ndan geçememektedir."


ETİKETLER
Dezenformasyon Gemi İletişim Başkanlığı Sondaj Çanakkale İstanbul
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