4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Terörle mücadele yurt içinde ve yurt dışında kararlılıkla devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, komandolar, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist de etkisiz hale getirildi.
Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek!#MSB #TSK pic.twitter.com/fT07hKulv2— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 22, 2021
Bugün İçişleri Bakanlığı da Eren-15 operasyonları kapsamında, Doğu Anadolu ve Karadeniz'e sızma girişimlerinin engellendiğini açıklamıştı.
Aralarında PKK'nın sözde Erzurum eyalet sorumlusunun da bulunduğu 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.
Böylece bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu.
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