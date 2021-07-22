Terörle mücadele yurt içinde ve yurt dışında kararlılıkla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, komandolar, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist de etkisiz hale getirildi.

Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek!#MSB #TSK pic.twitter.com/fT07hKulv2