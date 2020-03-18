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4 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesindeki birliklere taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesindeki birliklerimize taciz atışı yapan toplam 4 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesindeki birliklerimize taciz atışı yapan toplam 4 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/mWtVZxIqHF— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 18, 2020
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 11:53
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