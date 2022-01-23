Haber Giriş: 23 Ocak 2022 Pazar 14:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
4 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
1992-2016 yılları arasında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Böylelikle; 2022 yılı içerisinde ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 9 oldu.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı PKK/KCK Terörle Mücadele
Son Haberler
- 14:46
- 14:55
- 14:34
- 14:10
- 13:56
Sıradaki Haber
Bakan Soylu: Türkiye'yi terörden arındırdık
Yükleniyor lütfen bekleyiniz