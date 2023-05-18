Çok Bulutlu 20.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 18.05.2023 13:29

360 afet konutunun kaba inşaatı bayramda tamamlanmış olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki afet konutlarının 360 dairesinde kaba inşaatın Kurban Bayramı'nda tamamlanmış olacağını söyledi.

360 afet konutunun kaba inşaatı bayramda tamamlanmış olacak
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından afet konutlarıyla ilgili paylaşım yaptı. 

Deprem konutları inşaatında mesai gece gündüz sürüyor
Deprem konutları inşaatında mesai gece gündüz sürüyor

"Şantiyelerde çalışmalar tam gaz"

Paylaşımında, şu ifadelere yer aldı:

"Deprem bölgesindeki şantiyelerimizde çalışmalar tam gaz. İslahiye’deki afet konutlarımızın çatısı göründü. Kurban Bayramı'na 15 blokta 360 dairenin kaba inşaatını tamamlamış olacağız."

 

ETİKETLER
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Deprem Murat Kurum
Sıradaki Haber
Türk savaş gemileri KKTC limanlarını ziyaret edecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:16
Bakan Koca: 9 bin kontenjan planlaması ÖSYM'ye gönderildi
14:12
Kılıçdaroğlu: Terör örgütleriyle masaya asla oturmadım
14:09
Rusya Devlet Başkanı Putin: Bu yıl 55-60 milyon ton tahıl ihraç edeceğiz
14:07
MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı pazar günü yapılacak
13:59
İstanbul'da kumar operasyonları: Yaklaşık 3 milyon lira ceza verildi
13:58
Güney Kore: Kuzey askeri casus uydusu fırlatırsa sert karşılık verilecek
Zeugma Mozaik Müzesi'nde "Uluslararası Dünya Müzeler Günü" yoğunluğu
Zeugma Mozaik Müzesi'nde "Uluslararası Dünya Müzeler Günü" yoğunluğu
FOTO FOKUS
Özgür "Savaşan Şahin"lerin teslimatı başladı
Özgür "Savaşan Şahin"lerin teslimatı başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ