360 afet konutunun kaba inşaatı bayramda tamamlanmış olacak

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından afet konutlarıyla ilgili paylaşım yaptı.
"Şantiyelerde çalışmalar tam gaz"
Paylaşımında, şu ifadelere yer aldı:
"Deprem bölgesindeki şantiyelerimizde çalışmalar tam gaz. İslahiye’deki afet konutlarımızın çatısı göründü. Kurban Bayramı'na 15 blokta 360 dairenin kaba inşaatını tamamlamış olacağız."
Deprem bölgesindeki şantiyelerimizde çalışmalar tam gaz ????— Murat KURUM (@murat_kurum) May 18, 2023
İslahiye’deki afet konutlarımızın çatısı göründü.
Kurban Bayramı'na 15 blokta 360 dairenin kaba inşaatını tamamlamış olacağız.@Toki_Kurumsal @yukselenanadolu pic.twitter.com/I8DFRh7whL