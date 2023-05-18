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Gündem
AA 18.05.2023 12:53

Türk savaş gemileri KKTC limanlarını ziyaret edecek

Türk savaş gemilerinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) limanlarına ziyaret gerçekleştirecekleri bildirildi.

Türk savaş gemileri KKTC limanlarını ziyaret edecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) basın bürosundan yapılan yazılı açıklamada, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG İmbat ve TCG Bozcaada'nın 19 Mayıs'ta KKTC'de halkın ziyaretine açılacağı kaydedildi.

Açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gerçekleşecek programda, TCG İmbat (P-335) Hücumbotunun Girne Turizm Limanı'nda, TCG Bozcaada (F-500) Korvetinin ise Gazimağusa Limanı'nda cuma günü 10.00-17.00 saatlerinde ziyaret edilebileceği belirtildi.

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