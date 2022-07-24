Haber Giriş: 24 Temmuz 2022 Pazar 23:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
34 yangın kontrol altına alındı
[AA Arşiv]
Orman Genel Müdürlüğü bugün müdahale edilen yangınlarla ilgili paylaşımda bulundu. Paylaşımda, ''Son ateş sönene kadar savaşımız devam edecek'' ifadeleri yer aldı.
Orman Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından bugün müdahale edilen yangınlarla ilgili paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, ''Bugün ülke genelinde 23 orman yangını ve 14 kırsal alan yangını ile mücadele ettik. 34 yangını kontrol altına aldık. Devam eden yangınlar; Kütahya / Emet, Manisa / Akhisar, Mersin / Toroslar. Son ateş sönene kadar savaşımız devam edecek'' ifadeleri yer aldı.
???? 24. 07.2022— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) July 24, 2022
Bugün ülke genelinde 23 orman yangını ve 14 kırsal alan yangını ile mücadele ettik.
34 yangını kontrol altına aldık. ✅️
Devam eden yangınlar:
????Kütahya / Emet
????Manisa / Akhisar
????Mersin / Toroslar
Son ateş sönene kadar savaşımız devam edecek. pic.twitter.com/Sx9ZMEH50G
Etiketler: Orman Yangını Orman
Son Haberler
- 23:57
- 23:43
- 23:39
- 23:35
- 22:38
Sıradaki Haber
Siyasiler Ayasofya'nın ibadete açılışının ikinci yıl dönümü için mesaj yayımladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz