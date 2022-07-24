Orman Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından bugün müdahale edilen yangınlarla ilgili paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, ''Bugün ülke genelinde 23 orman yangını ve 14 kırsal alan yangını ile mücadele ettik. 34 yangını kontrol altına aldık. Devam eden yangınlar; Kütahya / Emet, Manisa / Akhisar, Mersin / Toroslar. Son ateş sönene kadar savaşımız devam edecek'' ifadeleri yer aldı.