Sabah gazetesinin yayınladığı görüntüler, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından, 2 Nisan gecesi kayıtlara geçti. CHP heyeti ile İl Seçim Kurulu arasındaki görüşme trafiği İstanbul Adliyesi’nin güvenlik kamerasına yansıdı.

O tarihte İl Seçim Kurulu Başkanı olan Gürdal ve beraberindeki iki hakim, mesainin sona ermesiyle birlikte Çağlayan Adliyesi’nden ayrıldı. Ancak yaklaşık 3 saat sonra, 20.10’da adliyeye geri döndü.

Kurul üyelerinden 5 dakika sonra CHP’liler adliyeye geldi

Kurul üyelerinin adliyeye girişinden sadece 5 dakika sonra ise dikkat çeken bir heyet geldi adliyeye. Aralarında CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da bulunduğu CHP heyeti, 5 araçla adliyenin nizamiye kapısından giriş yaptı. CHP'liler Adliyeye giriş yaptıktan sonra İl Seçim Kuruluna yöneldi.

Ziyaretten 1,5 saat sonra sayımın durdurulması kararı verildi

CHP Heyeti ile hakimler arasındaki görüşme yaklaşık yarım saat sürdü. Görüşmede, 7 ilçede oyların tamamının sayımına yönelik karara ilişkin itiraz dilekçesinin de iletildiği iddia edildi. CHP’nin adliye ziyaretinden sadece 1,5 saat sonra ise, İl Seçim Kurulu sayımın durdurulması kararı aldı.

Hakim Müberra Gürdal, Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararı almasından 3 gün sonra, 9 Mayıs’ta emeklilik dilekçesi vermişti.

Gazetenin bu iddiasına taraflardan bir açıklama gelmedi.

Kaynak: TRT Haber