31 ile seyahat kısıtlaması uzatıldı
İçişleri Bakanlığı, "31 ile yönelik giriş/çıkış kısıtlaması, yarın kabine toplantısında yeniden değerlendirilmek üzere, pazartesi saat 00.00'a kadar uzatıldı" açıklamasını yaptı.
İçişleri Bakanlığı tarafından 18 Nisan'da 81 İl Valiliğine gönderilen “Şehir Giriş, Çıkış Tedbirleri” konulu genelgeye göre büyükşehir statüsündeki 30 il ( Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak’ta kara, hava ve deniz yolu ile yapılan tüm giriş/çıkışları 3 Mayıs saat 00.00’a kadar sınırlandırılmıştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan şehir giriş/çıkış kısıtlaması bir gün uzatıldı.
Seyahat kısıtlaması ile ilgili karar yarın toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilecek, sonrasında kamuoyu ile paylaşılacak.
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