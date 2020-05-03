İçişleri Bakanlığı tarafından 18 Nisan'da 81 İl Valiliğine gönderilen “Şehir Giriş, Çıkış Tedbirleri” konulu genelgeye göre büyükşehir statüsündeki 30 il ( Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak’ta kara, hava ve deniz yolu ile yapılan tüm giriş/çıkışları 3 Mayıs saat 00.00’a kadar sınırlandırılmıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan şehir giriş/çıkış kısıtlaması bir gün uzatıldı.

Seyahat kısıtlaması ile ilgili karar yarın toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilecek, sonrasında kamuoyu ile paylaşılacak.